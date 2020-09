Élection du futur Dg de l’Asecna : Dakar accueille la réunion extraordinaire du Comité des ministres

Election au Poste de Dg de l

La 66ème session du Comité des ministres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) s’est ouverte ce lundi 14 septembre 2020, à Dakar au Sénégal. Il s’agit ici, d’une session extraordinaire qui sera consacrée exclusivement à la désignation du futur Directeur général de l’Agence pour un mandat de 4 ans, à partir du 1er janvier 2021, et renouvelable une seule fois.





5 candidats en lice dont l’actuel Dg





Sur la table du Comité, il y a plus de quatre candidatures à ce poste hautement stratégique. L’actuel Directeur général de l’Asecna, le Nigérien Mohamed Moussa, est candidat à sa propre succession. Face à lui 4 candidats sont en lice. Il s’agit, du Tchadien Mahamat Awaré Neissa, le Centrafricain Théodore Jousso, le Mauritanien Hassen Ould Ely et le Camerounais Zoa Etoundi. Et parmi ces candidats, l’on note deux favoris, à savoir : le Centrafricain Théodore Jousso et le Tchadien Mahamat Awaré. Pour le mode de désignation, chaque candidat fera face au Comité des ministres pour son audition. Et à l’issue de cet interrogatoire, le comité procédera à un vote à bulletin secret.





Le futur Dg aura plusieurs défis à relever





Venu présider la cérémonie d'ouverture des travaux de la rencontre au nom du Chef de l’État, Macky Sall, le ministre du Tourisme et des Transports Aériens du Sénégal, Alioune Sarr, en présence du président du Comité des ministres de l’Asecna, Hervé Yves Hehomey, a soutenu que cette réunion est «très importante» car, elle arrive au moment où la pandémie de la Covid-19 a fini d’affecter durement le secteur de la navigation aérienne et du transport aérien en général.





Pour lui, cela montre et impose également qu’il y a des défis qui vont s’imposer au futur patron de l’Asecna. Il s’agit entre autres, «du défi de relancer le secteur après la crise sanitaire, du défi de maintenir les acquis d’une organisation continentale qui a fait ses résultats dans le domaine de la sécurité et de la navigation aérienne et qui fait référence dans le monde de l’aéronautique et de l’aviation civile, du défi de maintenir une cohésion dans un moment où l’Afrique aura besoin de toutes ses forces pour aller à l’assaut du marché de la navigation aérienne mondiale». A ceux-là, la tutelle sénégalaise ajoute un défi technologique que l’agence et son futur Dg auront à relever afin qu’«elle soit insérée en permanence dans une dynamique d’innovation qui lui permet de sécuriser son espace mais également de sécuriser ses revenus».





L’élection se fera dans «la plus grande transparence et la plus grande rigueur»





C’est pourquoi, selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, l’élection du futur Directeur général de l’Asecna se fera dans «la plus grande transparence et dans la plus grande rigueur». Ce, en tenant compte de plusieurs critères «essentielles», à savoir : «être un grand manager, avoir des capacités managériales, compétent, expérimenté, connaître le secteur de l'aéronautique et de l’aviation», entre autres. A préciser que les travaux du comité des ministres se tiendront à huis-clos, sous la présidence du ministre des Infrastructures et des Transports du Bénin, président dudit comité.





