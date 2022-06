Élections législatives : ‘’Tout faire pour que la raison l’emporte sur la passion’’, (Monseigneur Benjamin Ndiaye)

L’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a invité les Sénégalais, lundi, à Popenguine (ouest), à faire en sorte que la raison l’emporte sur la passion, lors des élections législatives du 31 juillet prochain.



‘’Nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l’emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, afin que les élections puissent se dérouler en paix et en toute transparence’’, a déclaré le guide religieux.



Il intervenait à la cérémonie officielle de la 134e édition du pèlerinage marial de Popenguine, en présence du ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et de nombreux fidèles catholiques.



‘’Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective’’, a souligné Monseigneur Benjamin Ndiaye.



Les Sénégalais doivent consolider la démocratie par leur parole et leurs actes, a dit l’archevêque de Dakar à quelques semaines d’un scrutin qui s’annonce controversé.



Il dit déplorer les erreurs à l’origine de l’invalidation de certaines listes de candidature par le ministre de l’Intérieur et le Conseil constitutionnel.



Il s’agit essentiellement de listes appartenant à Benno Bokk Yaakaar, la coalition de la majorité présidentielle, et à Yewwi Askan Wi (YAW), qui réunit plusieurs partis d’opposition.



Les leaders de YAW ont décidé de tenir un rassemblement en guise de protestation contre le rejet de l’une de leurs listes, mercredi prochain, à Dakar.