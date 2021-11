Élections locales : Le Cnra met en garde les médias et suspend…

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) vient de donner de nouvelles mises en garde envers les médias. A l’orée des élections locales, il rappelle que «le Code électoral oblige les médias publics ou privés qui traitent des élections territoriales à respecter rigoureusement les règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats, pendant la campagne électorale (articles L.61)».





Après une explication des prérogatives que lui confère la loi, et «accordant une attention particulière au respect de ces dispositions et à l’égalité de traitement des candidats et listes de candidats», le Cnra «appelle les éditeurs à suspendre les interventions, à l’antenne, de leurs collaborateurs déclarés candidats, de la publication des listes à la proclamation des résultats».









Le Cnra, «comptant sur l’attachement des éditeurs au respect des règles d’équité et d’équilibre, les appelle à respecter scrupuleusement la réglementation», renseigne Libération Online.