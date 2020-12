Electricité : Le Sénégal utilise 70% d’énergies polluantes

Le Sénégal est loin d’être sorti du bourbier fossile. Le pays continue toujours d’utiliser de l’énergie polluante pour fabriquer de l’électricité. Lors du passage, hier dimanche, du ministre du Pétrole et du gaz à l’Assemblée nationale, il a été révélé que les 2/3 des utilisées sont d’origine fossile.D’après le rapport en commission, seuls 23% de la puissance installée actuelle de la Société nationale d’électricité (Senelec) sont faits d’énergies propres. Mais le pays se fixe comme objectif d’arriver au moins à 30% d’ici la fin de l’année.Si les projets aboutissent d’ici là, ce sera même 34% d’énergies propres (456 Mw), si on y inclut « l’énergie hydroélectrique issue des barrages de Manantali et Félou dans le cadre de l’Omvs ». Un pari qui semble toutefois difficile à tenir du fait qu’on est à 3 semaines de la fin de l’année.A noter que la puissance totale installée de la Senelec sera de 1 350 Mw à la fin de l’année (si les projets sont livrés) contre 1249 Mw en 2019.