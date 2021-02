Elle donne un violent coup de bâton à sa colocataire, le dossier sera transmis au procureur

Clarisse Diatta et Mariétou Ndiaye se regardent en chiens de faïence depuis que cette dernière a aménagé avec son époux dans la maison familiale. Le couple a trouvé dans la maison la locataire Clarisse Diatta. Selon L’AS, cette dernière passe tout son temps à provoquer Mariétou Ndiaye.Se rendant au marché, Mariétou Ndiaye a été suivie par sa voisine qui l’a traitée de voleuse avant d’arracher sa pochette pour prendre la somme qu’elle contenait et disparaître. La victime a attendu le retour de son époux pour lui en faire part. Avant de porter plainte contre Clarisse Diatta au commissariat de police de la Médina.Lors de l’audition, elle a reconnu les faits et a présenté ses excuses. Mariétou Ndiaye a retiré sa plainte. Quelques semaines plus tard, de retour de travail Clarisse Diatta l’abreuve encore d’insanités. Elle attend que Mariétou lui tourne le dos pour lui asséner un violent coup de bâton.Mariètou Ndiaye part alors déposer une plainte à la police où la mise en cause a nié les accusations portées contre elle. Dans sa version des faits, cette célibataire et mère de deux (2) enfants dira que la plaignante ne cesse de la provoquer. C’est ainsi qu’elles se sont battues. Le dossier sera transmis au procureur de la République.