Émeutes de mars 2021 : Amnesty International réclame justice pour les victimes

Amnesty International réclame justice pour les émeutes de Mars 2021

À la suite des émeutes de mars 2021, qui ont occasionné plusieurs morts, Amnesty International s’offusque du fait que le gouvernement ait classé sans suite l’affaire.





Selon Walf Net, l’enquête tarde à se matérialiser, alors que le gouvernement avait lancé un mémorandum pour situer les responsabilités que le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a imputées au leader du Pastef.





En prenant en charge le dossier, Amnesty International a lancé une pétition pour exiger la lumière sur la mort du jeune Cheikh Wade, ainsi que les 13 autres victimes décédées.