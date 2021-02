Emission Jakarloo-Bi : Pastef désavoue Djibril Diagne

La sortie de Djibril Diagne, alias Diagne solutions, militant du Pastef/Les Patriotes à l’émission Jakarloo Bi de la Tfm, le vendredi 12 février 2021 pollue les réseaux sociaux. Assez pour que l'administrateur du Pastef sorte un communiqué pour déclarer que le secrétaire national à la communication du parti, n’avait désigné personne pour y aller.« Nous précisons que le Secrétaire à la communication avait souverainement choisi de ne pas répondre à l’invitation à participer à ce plateau pour cette fois-ci. D’où la surprise de tous les militants et militantes de découvrir un visage inconnu du grand public », rapporte la note.Ainsi, compte tenu des enjeux liés à cette affaire et du contexte de désinformation et de manipulation de l’opinion publique, l’administrateur appelle « tous les militantes et militants à la retenue et à la strict observance de la discipline de parti. »