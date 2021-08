[Vidéo] Émoi à Rufisque : N.F. Wade et son garçon introuvables depuis 4 jours

N.F. Wade, habite à Rufisque, cité des enseignants. Elle a disparu avec son fils Médoune Dieng depuis le dimanche 1er Août 2021.





Pour en avoir le cœur net, Dakaractu s'est rendu à son domicile. Selon sa sœur N. Wade, trouvée sur place, c'est à la suite d'une banale dispute que N.F. Wade aurait quitté la maison accompagnée de son fils.





En sortant, dit-elle, "elle nous a dit qu'elle partait à la pharmacie d'à côté. On est resté jusqu'à 21h30 au moment de dîner, et on s'est rendu compte qu'elle n'était toujours pas revenue. Nous avons appelé sur son numéro, qui a sonné dans le vide car elle l'avait laissé ici. Nous avons appelé ses amies et le père de son fils, mais personne ne l'avait vue. On se disait, à ce moment là, qu'elle allait sûrement revenir, parce que ce n'était pas la première fois", a-t-elle confié.





Mais voilà 4 jours après, N.F. Wade et son garçon ne sont toujours pas revenus à la maison. La dernière fois que la famille a eu des nouvelles d'elle, c'était le lundi au lendemain de sa disparition. En effet, confie sa sœur, "le lundi un homme, qui demeure à Rebeuss, (Dakar) nous a appelé. Cet homme nous a dit que ma sœur était passée chez lui, cherchant un endroit où dormir. À cet homme, il a dit qu'elle a été chassée de sa maison par sa famille. Ce qui est totalement faux. Mais le monsieur qui gère un internat, n'a pas voulu. Ce dernier nous dit qu'elle a quitté la maison sous prétexte que c'est sa sœur qui réside à Mbour, qui lui a dit de venir chez elle. Après, elle est partie".