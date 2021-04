Emploi des jeunes : «Il y a une distance entre les promesses et leur application concrète», (Alioune Tine)

Le Chef de l’Etat Macky Sall veut résoudre la problématique de l’emploi des jeunes. Ainsi, il organisé, jeudi dernier le Conseil présidentiel sur cette question. «Une bonne initiative , selon le fondateur d’Africa Jom Center. Car, selon l’ancien président de la Raddho, il y avait une véritable rupture entre le pouvoir et la jeunesse. «Le mois de juin dernier, avec les pirogues qui partaient pour l’Europe, il y a eu des centaines de mort sur les plages. Les jeunes avaient demandé au pouvoir de décréter une journée de deuil. Le pouvoir ne l’avait pas et les jeunes, eux-mêmes, avaient décrété cette journée. Ensuite, on a vu les manifestations du mois de mars où les jeunes avaient été très massivement impliqués. La rupture entre les autorités étatiques et la jeunesse était nette », a expliqué Alioune Tine. Donc, dit-il, le Président de la République a fait de la métacommunication, «une communication de rectification ». « C’était un rituel de reconnaissance mutuelle. Ils se sont assis et ils se sont expliqués. Je pense que pour une première étape, c’était nécessaire. C’est physique, c’est subjectif. Nous sommes presque 17 millions de Sénégalais et 60% ce sont des jeunes de moins de 25 ans, sans avenir, sans perspective. Certains préfèrent l’émigration suicidaire que de vivre l’enfer », pense-t-il.A l’en croire, nous ne pouvons pas avoir des Etats et des sociétés qui fonctionnement en marginalisant, en excluant les jeunes. « Il y a eu une bonne séance d’explication. Mais l’essentiel, c’est de résoudre le problème de la manière la plus concrète. Il est évident qu’entre les promesses et leur application concrète, il y a une distance. D’habitude, ce qui peut créer de l’emploi ici, c’est le secteur privé. Malheureusement, le secteur privé est très sinistré. Donc, c’est une réflexion globale à la fois sur le secteur privé et sur les réponses. Donc, ce débat sur la question de l’emploi est un débat qui doit impliquer aussi le secteur privé, l’Etat et la jeunesse », a fait savoir le fondateur d’Africa Jom Center.Sur ce, Alioune Tine a dévoilé des pistes de solutions. Pour lui, il faut réformer l’éducation et développer la formation professionnelle pour que les gens soient autonomes et créent leur emploi. Qu’il faut également anticiper avec les nouvelles technologies. «Il faudrait voir ce qu’on peut faire dans le domaine de l’économie durable. Nous avons toutes les conditions pour avoir la qualité de la vie mais on nous pollue la vie. On ne profite pas de nos ressources. La plupart des gens qui vont en Europe ce sont des gens qui ne peuvent plus vivre de la pêche. Les accords de pêche, on doit les revoir et en même, voir la manière dont certains pays ou entrepreneurs étrangers utilisent les sénégalais. Mais le débat politique n’aborde jamais ces questions qui sont les questions du futur », déclare-t-il.Avant d’ajouter: «Tout le problème que nous avons-nous autres africains c’est la capacité d’avoir la main sur notre économie. C’est-à-dire de ne pas se faire dicter ce qu’ils doivent faire par rapport aux bailleurs de fonds. Pour l’éviter, il faut être uni, réfléchir sur cette crise et trouver les marges de manœuvres qui vous permettent de mettre l’argent là où il faut. Il faut aller au-delà des slogans ». L’ancien président de la Raddho d’informer que nous avons de très bonnes résolutions. « Nous avons un très bon discours mais, ça ne va pas au-delà. Cela demande une très grande réforme de notre administration. Nous ne faisons que copier les institutions françaises. Nous, non seulement c’est la sclérose mais c’est aussi la corruption. Il faut avoir le courage d’appeler les choses par leur nom. La corruption est un véritable cancer. Ce n’est pas seulement au Sénégal. Quand dans les armées du Sahel vous voyez des détournements de fonds pendant des moments de guerre, vous vous dites, c’est grave ».