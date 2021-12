En 2021, Louga a connu la mise en service du KMS3 et du DAC de Keur Momar Sarr

La mise en service de la troisième usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr et du Domaine agricole communautaire (DAC) implanté dans la même localité ont marqué l’actualité de la région de Louga en 2021.

La nouvelle usine de Keur Momar Sarr qui a nécessité un financement de 274 milliards de francs CFA est considérée comme le plus grand ouvrage hydraulique de l’histoire du Sénégal.

Dotée d’une conduite d’eau de 216 km, l’usine est implantée dans une localité située au bord du Lac de Guiers dans la région de Louga, d’où est prélevé l’essentiel de l’eau courante de Dakar et de certaines zones urbaines.

Sa mise en service doit permettre la production de 100.000 m3 d’eau/jour, c’est-à-dire 100 millions de litres d’eau par jour durant sa première phase, puis 200.000 m3 d’eau/ jour dans la deuxième phase, afin d’améliorer la qualité de l’eau pour un million de personnes et sa disponibilité 24h sur 24 dans les ménages.

Elle permettra d’augmenter de 50% la production en eau de la région de Dakar.

Le chef de l’Etat a également inauguré dans la région le Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr, érigé sur une superficie de 5.000 hectares et entièrement financé par l’Etat du Sénégal à hauteur de 6, 2 milliards de francs.

Le DAC polarise les communes de Keur Momar Sarr et Syer et 96 villages environnants du Lac de Guiers, principale source d’eau douce assurant l’alimentation en eau potable de Dakar et d’autres zones urbaines du pays.