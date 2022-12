Enregistrements audios : "Certaines autorités sont allées trop loin avec Adji Sarr'', selon Cheikh Bara

Les aveux de Adji Sarr à son "père" et guide religieux , Baye Mbaye MC concernant son histoire l'opposant au leader de Pastef, ne sont pas restés dans le confessionnal. En effet, lors de son audition, le guide religieux qui a juré rétablir la vérité dans cette affaire qui a valu la mort à 14 jeunes sénégalais, dit avoir délivré au juge des conversations audios entre lui et son talibé. Ces audios en question, sont d'après MC "des preuves d'une manigance dont Adji Sarr elle-même est victime. Elle est utilisée comme une marionnette à diverses fins". D'après Serigne Bara qui est allé plus loin dans les révélations, plusieurs autorités exploitent l'ex-masseuse en faisant des choses pas catholiques avec cette dernière. "Elles sont au nombre de 16 hommes bien connues au Sénégal. Elles sont allées très loin avec Adji Sarr", déclare Serigne Bara Ndiaye. Il révèle que dans les audios, Adji Sarr a incriminé deux (2) de ses avocats, un commandant de la gendarmerie, un membre de l'opposition, un guide religieux et le reste de la liste est composé de ministres, de députés et de directeurs généraux membres de la coalition BBY. Comme quoi, l'histoire du supposé viol entre le leader du Pastef et Adji Sarr a pris un nouveau tournant et risque de causer d'autres dommages collatéraux.