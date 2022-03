Enseignement supérieur : Les Pats en grève totale le 3 et 4 mars 2022

Greve au niveau des Pats au Sénégal

Suite aux grèves répétitives constatées dans le secteur de l’Education, c’est au tour de l’Université de prendre le relais.





Selon les informations du quotidien « Bès bi », l’intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de service (Pats) des universités publiques, des centres des œuvres universitaires et des établissements d’enseignement supérieur public du Sénégal, ont décidé d’observer une grève totale le 3 et 4 mars 2022.





C’est dans un dans communiqué paru que les Pats regroupant plusieurs syndicats des travailleurs de l’enseignement supérieur qu’ils ont annoncé leur plan d’actions.