Enseignement supérieur / Non-respect des engagements : Le Saes met en garde le gouvernement

Le Saes en colère contre son ministre de tutelle

Après le SUDES (Syndicat Unique des Enseignants du Sénégal), c’est au tour des membres du SAES (Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur) qui étaient face à la presse à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour déverser toute leur colère sur la tutelle. Ils dénoncent le non-respect des engagements de celle-ci.





En effet, lors du point de presse tenu en fin de semaine, le Saes s’est prononcé sur différents points à savoir : le budget, les infrastructures, les textes de gouvernance et le foncier de l’Ucad. Ainsi que sur la question de l’orientation des étudiants qui a été d'ailleurs soulevée lors de cette sortie. Le syndicat pointe du doigt le ministre de l’Enseignement superieur notamment sur la lenteur notée dans les chantiers universitaires, selon le secrétaire général Malick Fall repris par la Tribune.