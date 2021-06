Entrepreneure de BTP : Une femme enceinte escroque 60 millions à ses clients

A. Guèye, 33 ans, enceinte de 6 mois, va probablement accoucher en prison.



D'après Le Soleil, elle est accusée d’avoir grugé une soixantaine de personnes, parmi lesquelles sa propre sœur et son beau-frère, pour près de 60 millions Fcfa.



Jugée hier en flagrants délits, elle a écopé d’une peine d'un an de prison dont six mois ferme.



Entrepreneure de BTP, elle avait gagné plusieurs marchés publics et privés avec de grandes sociétés qui avaient passé des commandes de matériaux de construction.



Des montants variant entre 900 000 et 2 000 000 Fcfa lui ont été remis.



Mais, au final, les investisseurs ont été roulés dans la farine.



En réalité, elle n’avait aucune commande. Elle roulait en 4x4 pour leurrer ses victimes.