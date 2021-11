[Video] Entrepreneuriat agricole : La DER/FJ et le FIDA se donnent la main pour financer le projet Agri-jeunes

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) poursuit ses activités dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat dont le thème porte cette année sur « l’Entrepreneuriat comme levier de croissance et d’inclusion ». En effet, après avoir lancé la composante promotion de l’entrepreneuriat digital du projet de territorialisation des Objectifs de développement durable (ODD) avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et paraphé un partenariat avec cette institution onusienne dans le cadre dudit projet, ce mercredi 10 novembre, elle a signé une autre convention de partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA). Ce, pour l’exécution financière du Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agri-preneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawñi). La rencontre a noté la présence du Délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, du représentant régional Afrique de l’Ouest du FIDA, Benoît Thierry, entre autres.





Octroyer près de 5 milliards à la DER/FJ pour financer des jeunes et femmes ruraux





Ce partenariat consiste à octroyer 10 millions de dollars à la DER/FJ (5 milliards de francs Cfa environ) pour financer et accompagner les femmes et les jeunes sénégalais qui s’activent dans l’entrepreneuriat agricole en milieu rural, notamment dans les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor.





« Promouvoir 150 000 jeunes et femmes dans des activités rentables »





Selon le coordonnateur national du programme Agri-jeunes Tekki Ndawñi, Massamba Diop, l’objectif du projet est d’accompagner 150 000 jeunes ruraux dont 50 000 seront orientés vers les dispositifs d’appui du projet. Il s’agit, en effet, de les promouvoir dans des activités rentables au niveau des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorale et halieutique.





Il signale, par ailleurs, que le projet a pour cible principale des jeunes et des femmes qui sont issus d’exploitation « familiale pauvre ».





Un projet de l’Etat du Sénégal financé à hauteur de 50 millions de dollars par le FIDA