[Vidéo] Entrepreneuriat digital : La DER/FJ et le PNUD lancent un important programme pour les jeunes et les femmes

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) veut faire de sorte que sa cible puisse avoir accès aux ressources numériques pour « participer » au développement économique et social du Sénégal (SN 2025). C’est pourquoi, dans le but de renforcer la promotion de l’entrepreneuriat digital au niveau des jeunes, elle a développé un partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) afin de mettre en œuvre un important projet d’entrepreneuriat et de développement des potentialités économiques locales des communes de Bargny (Dakar), Mont-Rolland et Sandiara (Thiès) via le numérique.





« Renforcer les capacités techniques, managériales et financières » des jeunes entrepreneurs





Il s’agit ici, de la composante promotion de l’entrepreneuriat digital du projet de territorialisation des Objectifs de développement durable. Lequel ambitionne de « renforcer les capacités techniques, managériales et financières des jeunes entrepreneurs et de leur donner des opportunités de création, de consolidation et croissance » de leurs projets et dont le lancement officiel a eu lieu, ce mercredi 10 novembre, dans les locaux de la DER/FJ à Dakar, en marge de la célébration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.





Un Programme, trois composantes





Avec trois composantes majeures, à savoir : le soutien des jeunes à l’entrepreneuriat, la création d’un fonds numérique pour les jeunes et les femmes entrepreneurs et l’appui à la commercialisation des produits des bénéficiaires du programme, ce projet d’une durée de 3 ans vise à « fournir aux femmes et aux jeunes de ces localités ciblées les capacités nécessaires pour une utilisation optimale des outils numériques innovants en vue d’impulser leurs capacités entrepreneuriales ».





Résultats attendus pour cette phase pilote





Pour ce faire, 120 jeunes/femmes seront identifiés pour développer des activités d’entrepreneuriat digital pour cette phase pilote ; 60 jeunes/femmes seront sélectionnés pour bénéficier d’un appui direct ; 60 jeunes/femmes seront accompagnés et incubés pour renforcer les solutions digitales initiées ; 60 jeunes/femmes seront formés à l’esprit d’entrepreneuriat, à la gestion d’entreprise et au marketing ; 3 espaces d’incubation seront mis en place pour appuyer et orienter les porteurs de projets/entrepreneurs/jeunes ; et enfin, une plateforme d’information sera mise en place dans chacune de ces communes ciblées pour renforcer le marketing territorial.