Environnement: Le Sénégal à la tête de l’Afrique en 2022

A partir de 2022, le Sénégal, à travers son ministre de l’Environnement et du Développement Durable, va assurer la présidence de la Conférence des ministres africains de l’Environnement. La réunion du Bureau a été tenue de manière virtuelle ce jeudi 27 mai et Abdou Karim Sall y a représenté le Sénégal.



Ce bureau est composé de cinq (05) pays que sont: L’Afrique du Sud, l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Soudan. Et chaque pays représente une partie du continent africain.