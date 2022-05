Épinglé par l'Ofnac: Le maire de Taïf déchire le rapport et mouille les enquêteurs [Vidéo]

Suite à la publication du rapport de l'Ofnac le 11 mai dernier, des manquements ont été imputés au maire de la commune de Taïf située dans le département de Mbacké. Ainsi, l'édile Mbaye Tine est sorti de sa réserve pour se laver à grande eau.

Galvanisé par ses partisans, le leader de l'Apr à Taïf a " déchiré le rapport de cet organe et avant mouiller les enquêteurs qui étaient en charge du dossier.

" J'étais, avec tous mes services, à la disposition de l'équipe de l'Ofnac tout au long du processus de l'enquête. Ils ont épuisé l'ensemble de la documentation relative à la gestion de mon précédent mandat" a déclaré, d'emblée, Mbaye Tine, ce dimanche.

Au cours d'une conférence de presse, l'édile incriminé a tenté de démonter pièce par pièce les révélations faites par les hommes de Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté.

" Ils ont énuméré un écart après avoir fouillé l'ensemble des comptes de gestion de 2015 à 2019. Mais cet écart-là, ils devraient préciser la ligne budgétaire qui a été impactée. Au niveau de la gestion de 2018, ils ont dit qu'il y a un écart de 3 millions francs cfa" a-t-il rappelé.

Le maire de Taïf de lancer ainsi un défi à l'opinion pour clamer son innocence.

"J'ai eu à vérifier ma documentation, mais je peux vous dire avec fermeté que dans la gestion de 2018, aucun marché de 3 millions francs Cfa n'a été ficelé et lancé durant cette période. Je défie quiconque, personne ne peut me sortir un marché qui a été ficelé et financé en 2018. Et si on me sort ce document là, je suis prêt à démissionner " a-t-il défié ses adversaires.

Mbaye Tine de poursuivre : " Ils ont également dit qu'il y a des virements qui ont été mis dans mon compte personnel. Malheureusement, ils n'ont pas cité de montant. J'aurais souhaité qu'ils me disent que c'est tel montant émanant de telle ligne budgétaire. Ce sont juste des allégations gratuites ".

Mbaye Tine: " Les enquêteurs n'étaient pas neutres"

Le maire de Taïf continue toujours de dénoncer des enquêteurs dépêchés dans sa commune en 2019. L'édile les accuse d'être en connivence avec ses dénonciateurs.

"Sur la forme de l'enquête, " Loin de jeter du discret sur l'Ofnac, l'équipe qui était chargée de me fouiller a eu à planifier son séjour à Taïf avec mes adversaires, avant d'y venir. Une mission qui a été logée dans le palais de Taïf, pris en charge intégralement. Le chef de cette mission m'avait fait croire qu'il se logeait à Mbacké. Et nous avons un échange houleux sur cet aspect. J'ai dit au chef de l'équipe que votre position n'est pas une position de neutralité" a déballé l'édile de Taïf mouillé dans ce rapport.

Toutefois, le leader local de l'Apr incriminé a réitéré sa disponibilité de faire face à la justice.

" Je réfute intégralement tout ce qui a été dit dans ce rapport puisque pour moi, ce ne sont que des allégations fallacieuses. Je suis un Sénégalais justiciable. Je réitère ma disponibilité, le plus rapidement possible, de faire face à la justice pour vider ce dossier" a-t-il conclu sous les acclamations de ses partisans.