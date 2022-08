Éradication de la peste des petits ruminants en 2030 : Le Sénégal face à la réticence à la vaccination de certains éleveurs

Le Sénégal se fixe l'objectif d'éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2030. Au-delà, notre pays essaie de mettre un tampon par rapport aux dermatoses médullaires cutanées qui font l'actualité au niveau du pays." Il y a des animaux qui sont atteints malgré la vaccination. Mais le fond du problème est dû à des refus de vaccination. Des éleveurs n'ont pas jugé nécessaire de vacciner leur bétail", a regretté le docteur Imam Thiam, président de l'Ordre des vétérinaires du Sénégal. A lui croire, le laboratoire garantit la disponibilité des vaccins et qu’il y a des ressources humaines pour faire le travail. Par contre, il reste l’implication des populations, de certains éleveurs.





Dans la même dynamique, le docteur Thiam explique que: " Si aujourd'hui, on a encore des pathologies qui sont présentes, c'est qu'il y a un réservoir qui est là. Il est entretenu par des animaux qui ne sont pas immunisés. Il faut donc sensibiliser les propriétaires". C'est d'ailleurs pour cette raison notifie le président de l'Ordre que, dans le cadre de cette campagne, la communication sera mise à profit pour convaincre les éleveurs sceptiques. Il s'agit de parler avec les populations, d’aller dans les zones les reculées et convaincre les éleveurs. Il a ajouté que la rage est une zoonose majeure qui sera prise en charge dans le cadre de la vaccination. Les chiens et les chats seront vaccinés moyennant des tarifs symboliques. Il a aussi rassuré que les vaccins sont disponibles dans toutes les régions.





Quid de la maladie du Crimée-Congo, elle est très bien surveillée par les services du ministère de l'Elevage selon le docteur Thiam. Et toutes les zones qui sont décrites comme potentiellement infectées ont été identifiées.