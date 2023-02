Érection de Podor en région : Un mouvement en marche

Depuis des décennies, des voix s'élèvent pour l'érection du département de Podor en région. Plusieurs arguments sont brandis par ses initiateurs qui fondent leurs arguments sur les potentialités de la localité qui tournent autour de l'agriculture, la pêche, l'élevage et le commerce, entre autres.





Podor couvre plus de 13 000 km2, soit 2/3 de la région de Saint-Louis, et renferme 140 000 ha sur les 240 000 que compte la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis à Bakel, avec des atouts naturels comme le fleuve Sénégal et ses défluents. La pêche, l'élevage et le commerce sont les autres mamelles de l'économie. Les populations sont fortement liées au fleuve où presque toutes les activités se rapportent à ce don du ciel. À côté du fleuve, le soleil et les ressources humaines sont une richesse incommensurable. Cette zone constitue le Walo où ces activités suscitées constituent les principales sources de revenus.





Le Diéri ou zone sylvo-pastorale, est la zone par excellence de l'élevage et les produits issus de cette activité constituent d'autres sources de revenus pour les populations.





La troisième partie écogéographique est l'axe qui longe la route principale et les voies secondaires qui ont réglé une grande partie de la mobilité, surtout au niveau de l'ile à Morfil où des milliers de kilomètres de routes ont été réalisés.





Le département de Podor, qui a bénéficié de l'accompagnement de l'État depuis les indépendances et de l'investissement de ses fils, renferme des infrastructures sociales de base qui permettent aux autochtones d'accéder aux services sociaux.





Toutes choses qui, selon Papa Abdou Sow, membre du comité de pilotage de Podor ma région, justifient la décision de cette entité qui s'active depuis quelques mois pour poursuivre le combat entamé par de dignes fils de Podor auprès des gouvernements qui se sont succédé, de Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Me Wade.