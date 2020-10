Érosion côtière à Saly : 17 structures hôtelières impactées

17 structures hôtelières ont été largement impactées par l'érosion côtière à Saly.

L'information est donnée par le directeur de l'Agence de Promotion des Investissements et Grands Travaux (Apix), Mountaga Sy, qui faisait visiter au ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, l'évolution des travaux de restauration de la plage de Saly.





''La plage de Saly avait été dévorée jusqu’à sa disparition totale par l’agression maritime. Certaines structures hôtelières étaient même en cessation d’activités. La disparition avait aussi impacté les pêcheurs de la zone qui n’avaient plus de station de déchargement pour leur activité au quotidien. Les acteurs de la filière, notamment les artisans, les commerçants, les employés étaient également impactés'' a affirmé le Dg de l'Apix.





Avec une contribution à hauteur de 7% dans le PIB national, il assure que "le Président Macky Sall avait pris la décision de redonner un souffle au tourisme dans la station balnéaire et aider Saly à reprendre son dynamisme dans le domaine du tourisme".





"En partenariat avec la Banque mondiale, l’Etat du Sénégal a décidé d’investir pour 26 milliards sur des ouvrages et des réalisations qui permettront de supprimer la cause de l’érosion côtière mais aussi, restaurer les plages de Saly en un temps record sur un linéaire fonctionnel de 7 kilomètres avec 4,5 km de rechargement", assure-t-il.





Ainsi, 12 brise-lames et 7 épis seront réalisés pour retenir les vagues.

A en croire le Dg de l'Apix, "Ces ouvrages ont été dimensionnés pour résister aux houles les plus agressives et les plus élevées. Mais aussi, on est parti sur une solution de rechargement du sable par du sable marin pour restaurer la plage.





D'ailleurs, ces travaux vont être un levier important pour "la relance post Covid-19 pour attirer le tourisme local mais aussi international qui se trouve à 15 ou 20 km d’ici. Parce que l’AIBD est aujourd’hui fonctionnel, la liaison autoroutière est fonctionnelle et nous sommes à 15 mn de l’Aéroport. Donc la connectivité est assurée, les ouvrages sont restaurés, les acteurs économiques également restaurés dans la plénitude de leurs activités. C’est donc une étape importante dans la relance économique post Covid-19", annonce Mountaga Sy.