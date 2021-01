Erosion côtière : Dakar a perdu 64,66 mètres depuis 1954

Le phénomène de l’érosion côtière devient préoccupant au Sénégal. Il concerne plus de 70% du littoral dans la région de Dakar, à en croire une étude réalisée par le docteur Papa Wally Bakhoum. Étude selon laquelle Dakar a perdu 64,66 mètres de côte entre 1954 et 2015, à un rythme compris entre 1, 06m/an à environ 0,04 m/an.« Etude de la vulnérabilité de la région de Dakar face à l’élévation du niveau de la mer »Dans sa thèse de doctorat exploitée par nos confrères du quotidien Le Soleil, le chercheur conclut à un risque élevé de submersion marine et d’érosion côtière. L’indice de vulnérabilité est de 36% pour les zones de Malika, Tivaouane Peulh, Niaga, Hann, Thiaroye, Rufisque, Minam et Sendou. Par contre cet indice est de 29% pour les zones de Déni Guédj, Guédiawaye, Parcelles assainies, Camberène, Golf, Bargny et Yène.La même étude montre que le risque est faible à Yoff, aux Almadies, à Ouakam et Toubab Dialaw, détaille le journal.