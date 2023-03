Escroquerie : 180 internautes perdent 2 milliards, les fonds repérés à Dakar

Cent quatre-vingts internautes ont porté plainte contre une plateforme d’investissement dénommée E-FPC. Sur le site, on promettait aux visiteurs des gains financiers de 1000 francs CFA à plusieurs millions. Les victimes présumées déclarent dans leur lettre-plainte déposée à la Division spécial de cybersécurité (DSC) de la police avoir versé, par Orange Money ou par Wave, des montants variant entre 9000 et 4,2 millions.



Le préjudice est estimé à 2 milliards 699 millions 116 mille 248 francs CFA. D’après Les Échos, qui relaye cette affaire, le montant pourrait être plus important.



Le journal indique qu’aujourd’hui, les responsables de la plateforme, qui ont sévi également au Cameroun et en Côte d’Ivoire, se sont réfugiés en Équateur. La même source indique que ces derniers ont changé le nom de leur plateforme, qui ne se nomme plus E-FPC mais CGFP.



Les Échos renseigne en plus que les fonds recueillis au Sénégal ont été déposés dans un premier temps dans le compte de la société chinoise «Sino-sénégalaise d’emballage de matériaux plastiques Co. Lt». Le siège de cette entreprise, gérée par le nommé Ch. T, a été repéré à Centenaire-Gibraltar.