Escroquerie au loyer : Des courtiers dépouillent 27 locataires à Keur Massar, le préjudice estimé à 5 millions

D'après L'Observateur, deux courtiers ont été arrêtés par la gendarmerie de Keur Massar pour escroquerie au loyer.



Il s'agit de K. Mbaye (25 ans) et Nd. Ngom (63 ans) qui ont dépouillé 27 locataires en empochant plus de 5 millions Fcfa.



Parmi les victimes, figurent des agents de Dakar Dem Dikk, des gendarmes, des militaires, des enseignants, des commerçants et des étudiants.



Les mis en cause avaient monté une agence immobilière fictive pour gruger leurs victimes.



En garde à vue, ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, abus de confiance et escroquerie.



Aux dernières nouvelles, rapporte le journal, un troisième membre de la bande est en fuite.