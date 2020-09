Escroquerie : Des employés de Qnet arrêtés à Mbour

Les travailleurs de Qnet ont mis leurs activités en standby. Pour cause, rapporte L’AS, ils ont été interpellés, avant-hier, par les éléments de la police de Mbour.Exploitant des informations, les limiers du commissariat central se sont mis à la trousse de ces «escrocs» dont le modus operandi consistait à demander une somme de 500 000 Fcfa à chaque client.Ils promettaient à leurs victimes un contrat à durée indéterminée. Et, cerise sur le gâteau, un visa et une formation à l’étranger.Ainsi, les victimes de Qnet ne se comptent plus, car dépassant la centaine.Cette entreprise qui a été expulsée, selon certaines sources dignes de foi, de plusieurs pays, notamment de la République de Guinée voisine, est venue s’implanter au Sénégal sans respecter la loi.D’après le journal, ils sont poursuivis pour immixtion dans une profession réglementée et escroquerie.Après leur audition, ils ont été déférés auprès du procureur du Tribunal grande instance de Mbour qui va sceller leur sort.