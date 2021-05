Escroquerie : Elle comparait à la barre avec un bébé de 5 mois

Ramata Sow est-elle une complice ou une victime ? Attraite à la barre pour une affaire d'escroquerie au préjudice d’Aminata Diop, elle devait répondre du délit d'escroquerie.L’affaire s'est déroulée au mois de décembre 2020. La prévenue Ramata Sow habitant le village de Ndella Peulh (commune de Diama) a déclaré qu'elle se trouvait à la maternité de Savoigne pour un rendez-vous quand elle a été appelée au téléphone par une personne lui disant qu'elle avait gagné la somme de 380 000 francs.Certainement appâtée par l'importance de la somme, elle a suivi à la lettre la recommandation de son interlocuteur. Ce dernier lui avait demandé d'aller dans boutique de Orange money et de suivre ses instructions.Ne trouvant une boutique à Savoigne, Ramata prend alors la direction de Ross Bethio distant de 30 kilomètres. Une fois sur place, la pauvre dame qui ne semble se douter de rien sera encore jointe par son l’escroc qui lui demande d’aller faire un retrait.Au moment de s’introduire dans la boutique, l’escroc la somme de dire à la gérante qu’elle souhaitait faire un transfert pour le compte de son frère. Sans réfléchir, Ramata Sow récita les mêmes propos à la gérante Aminata Diop avant de lui passer le téléphone.Cette dernière, croyant avoir affaire à une personne digne de foi effectua deux transferts, un de 380 000 francs CFA et un autre de 435 000 francs CFA sur deux numéros différents.C’est par la suite qu’Aminata Diop demanda à Ramata de payer les frais, mais cette dernière ne disposait d’aucun sou dans son porte-monnaie.C’est à cet instant qu’elles ont compris qu’elles ont été dupées par un arnaqueur. Victime ou complice, Ramata Sow a été arrêtée par la suite. Mais le plus triste dans cette affaire, c’est que Ramata Sow s’est présentée à la barre avec un bébé d’à peine 5 mois.A un moment, Ramata Sow n’écoutait même plus les questions des juges en entendant les pleurs de son enfant. Après délibération, le tribunal l’a reconnue coupable de complicité d’escroquerie et lui a ordonné de verser la somme de 823 150 francs CFA à Aminata Diop. Pour la peine, elle sera prononcée le 3 juin prochain.