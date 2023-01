Escroquerie: La ministre de la Femme Fatou Diané victime d'usurpation d'identité

Nul n'est à l'abri des agissements des escrocs qui estiment que tous les moyens sont bons pour arriver à leurs fins. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants ne dira pas le contraire.



Madame Fatou Diané a vu son identité être usurpée pour créer un faux compte Facebook. L'annonce a été faite par la personne concernée à travers sa page Facebook.



"Je vous informe qu’il y a un faux compte qui circule sur Facebook en utilisant mon nom et ma photo pour octroyer des financements à certains d'entre vous", a-t-elle écrit.



Ainsi la ministre de la femme invite les populations à ne pas accorder d’importance aux propos tenus par ce faussaire.



"S'il vous plaît, ne répondez pas à ce compte et ne lui donnez pas de crédit.N'hésitez pas à le signaler sur Facebook si vous l'apercevez", a exhorté Madame Fatou Diané.