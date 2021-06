Escroquerie sur plus de 200 personnes : Le procès du responsable de Bby, Libasse Laye Mboup, renvoyé

Accusation d'escroquerie contre des membres de BBY

Après l’arrestation de leurs clients pour escroquerie, les avocats du responsable de parti, Libasse Mboup, et de ses complices ont introduit une demande de liberté provisoire. Demande qui a été refusée par le tribunal de grande instance de Diourbel.





Selon le journal «Source A», leur procès a été renvoyé jusqu’au 13 juillet prochain. Les conseils des mis en cause se sont présentés à la barre avec la somme d’un million de francs Cfa, en guise de remboursement aux victimes.





Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 15 juin dernier à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, Libasse Mboup est accusé d’avoir dupé plusieurs personnes à qui il faisait croire qu'il détenait des financements du président Macky Sall.