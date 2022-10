Espionnage, intrusion… : cinq grandes entreprises épinglées

La Commission de protection des données personnelles (CDP) a épinglé cinq grandes entreprises privées opérant au Sénégal dans son troisième avis trimestriel (juillet, août et septembre) qu’elle vient de publier et qui a été repris par Les Échos. Il s’agit de la Seter, la société qui exploite le TER, la Sonatel, Total Énergies, RIA et la Brioche Dorée.



Un des responsables de la Seter nommé LC, a saisi la CDP pour dénoncer l’installation dans sa voiture de fonction d’un système de géolocalisation. En répondant à la demande d’explications que lui a adressée la Commission, la Seter a informé que le système incriminé a été installé par le prestataire qui loue des véhicules à l’entreprise. Que le dispositif n’est par conséquent pas de sa responsabilité bien qu’elle peut demander que les données recueillies lui soient communiquées.



La CDP estime que la Seter est responsable du dispositif et qu’elle aurait dû le déclarer avant sa mise en service. Elle lui a demandé de se conformer au règlement dans un délai d’un mois.



La Sonatel a été épinglée à la suite d’une requête de M. N. N. Cette dernière s’est plainte d’avoir reçu un appel non sollicité de l’opérateur.



Interpellée par la CDP, la société de téléphonie a expliqué que cet appel à été émis dans le cadre de son service «Hello star», dédié à la promotion des artistes et qui existe depuis 2018. Considérant que le principe du consentement préalable n’a pas été respecté, la commission a demandé à la Sonatel de cesser, dans un délai d’un mois, les entorses à la règlementation.



La plainte contre RIA, déposée par un certain J. S. L, vise directement le directeur général de l’entreprise. Le plaignant reproche à ce dernier d’avoir enregistré à son insu ses conversations avec ses collègues.



Dans sa réponse à l’interpellation de la CDP, le directeur général de RIA a déclaré que les chargés de clientèle sont informés de l’enregistrement de leurs appels émis via le système Avaya, un outil de monitoring des communications. Le dossier est en cours de traitement.



En ce qui concerne Total Énergies, c’est le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal/FC qui a déposé une plainte. Ses membres dénoncent l’installation de caméras de surveillance dans les cabines des véhicules de transport d’hydrocarbures. La CDP a invité les sous-traitants de Total Énergies, qui mettent à disposition les véhicules concernés, à se conformer à la loi sur la protection des données personnelles.



À la Brioche Dorée c’est le Collège des délégués qui s’est insurgé contre l’installation d’un système de vidéosurveillance sur le lieu de travail des employés. La CDP a recommandé à l’entreprise un certain nombre de mesures correctives : mettre des affiches sur l’existence dudit système de vidéosurveillance, revoir la durée de conservation des images, ne pas filmer les travailleurs dans leur position de travail, notamment.