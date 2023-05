Esplanade de l’hôpital régional de Thiès : Le directeur général de l’AIBD corrige une aberration urbaine

En inaugurant l’hôpital régional de Thiès, le président Léopold Sédar Senghor s’était offusqué du fait que la devanture ait été laissée en friche par l’entrepreneur Amara Touré.











Malgré la colère présidentielle, rien n’a été fait jusqu'ici pour corriger cet impair. Aujourd’hui, la cité du Rail étrenne une infrastructure (une structure sanitaire de haut niveau très cotée dans le pays) tant sollicitée par les usagers et qui va donner au centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès le lustre qui sied à son statut.





«Hier une aire jonchée d’ordures et de boue, malmenées par des inondations cycliques, la devanture de l’hôpital régional de Thiès est aujourd’hui un espace assaini, aménagé, pour accueillir des malades et servir de gare routière aux nombreux véhicules qui arrivent de tous les coins de Thiès et du Sénégal», remarque Massaër Gaye, responsable des jeunes du mouvement Siggi Jotna dirigé par le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD).









Il renseigne que «cette belle réalisation est l’œuvre d’un citoyen de Thiès qui n’a jamais ménagé ses efforts et son énergie pour servir les Thiessois. Abdoulaye Dièye qui, après une visite des lieux, n’a pas lésiné sur les moyens, avec une importante enveloppe financière pour le mieux-être et la santé des populations de Thiès».









De ce périmètre, jadis déshérité où ne poussaient des plantes rabougries et jonché de cailloux, balayé par les vents en toute saison, Abdoulaye Dièye en a fait un parc fleuri et fonctionnel. Un chantier qui n’a pas connu de retard à l’allumage.









«Par la magie de la générosité, Abdoulaye Dièye, tel un chirurgien de l’action sociale, a suturé le désarroi des patients venus pour des consultations et des soins», estime Massaër Gaye. «Il a pansé les frustrations de tant de Thiessois qui avaient besoin de cet aménagement qui rend aux lieux le prestige qu’ils méritent», se félicite-t-il.