État civil: 3000 élèves sans extrait de naissance à Sédhiou

Les extraits de naissance , une équation pour les élèves à Sédhiou

La problématique de l'état civil est encore une équation à Sédhiou. Les autorités cherchent toujours la solution à cette épineuse question . “Un seul élève sans extrait de naissance est inadmissible” selon l'adjoint au Gouverneur au micro de Radio Sénégal . Modou Gueye s'est exprimé en marge de la revue annuelle du système éducatif. La rencontre a réuni tous les acteurs de l'éducation de la région. " Nous sommes en train de travailler en synergie pour trouver une solution rapide à ce fléau qui est aujourd'hui inadmissible pour une région comme Sédhiou" dit-il. Cette situation est la cause du taux important d'abandon scolaire enregistré dans la région.