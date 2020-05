Etat de santé d’Aliou Sall : Un de ses collaborateurs donne de ses nouvelles

Le Maire Aliou Sall va mieux

Des nouvelles d’Aliou Sall ! Le maire de Guédiawaye, atteint du coronavirus, va mieux. C’est le chef de la Division administration et ressources humaines de la mairie de Guédiawaye qui a fait l’annonce sur iRadio.





«Il se porte très bien et il est en train de suivre le protocole médical. Il tient seulement à remercier l’ensemble des populations de Guédiawaye et ses collègues maires».





En ce qui concerne le personnel de la mairie de Guédiawaye, Malick Sy affirme qu'il a le moral.





«On est encore plus fort, parce que on a l’habitude de travailler avec le maire Aliou sans problème et il a toujours subi des épreuves et il s’en est sorti à merveille. Donc, il est toujours très fort et nous aussi nous restons sereins et nous le soutenons à merveille».