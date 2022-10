Etats-Unis: Pr Daouda Ndiaye élevé au rang de Professeur Émérite en médecine tropicale

Moins un an après avoir reçu la Médaille de lauréat du Prix de la francophonie par l’Académie française de pharmacie à Paris (France), le Directeur général du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (CIGASS) vient d’enregistrer un nouveau titre dans son riche parcours. Il vient d’être élevé au rang de «Professeur Émérite en Médecine Tropicale aux États Unis” à Seattle ce 30 octobre 2022 par la Société savante américaine de médecine tropicale et d’Hygiene.





Aux États Unis, le Professeur Ndiaye porte désormais le titre de «Professor Distinguished International Fellow ». L’Afrique est ainsi au sommet de l’art médical et scientifique.«C’est une consécration pour le monde médical et scientifique en Afrique. Cette distinction est le fruit de ses décennies de contributions exceptionnelles dans la recherche en santé ayant largement contribué à la lutte contre les endémies et épidémies en Afrique et dans le monde », renseigne-t-on.





La cérémonie de distinction a eu lieu ce dimanche 30 octobre 2022 à la salle mythique de “ Washington Convention Center de Seattle ” sous la présence effective des dirigeants des grandes institutions mondiales des secteurs de la santé, de la recherche biomédicale et bailleurs de fonds venus des différents continents. Plus de 4000 personnes participent à cette rencontre.





Avec cette distinction honorifique, les États Unis confirment aujourd’hui le leadership et l’impact des résultats des travaux scientifiques dans le domaine de la santé du Chef du Service de parasitologie pharmaceutique de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO).





Le Centre International de Recherche et de Formation en Génomique Appliquée et en Surveillance Sanitaire (CIGASS), un centre unique dans son genre en Afrique, que Professeur Ndiaye vient de mettre en place à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour les chercheurs Sénégalais et Africains est une parfaite illustration de sa contribution.





