[Focus] Excision (partie 3) : "Le Prophète a toléré cette pratique, mais elle n'est pas obligatoire” (Imam Kanté)

Excision une pratique tolérée par l'Islam mais interdit

Une certaine confusion a longtemps régné sur le caractère religieux de la pratique de l'excision, notamment au sein de certaines communautés musulmanes au Sénégal. La base religieuse est souvent citée comme justification pour effectuer les mutilations génitales féminines. Mais si l’on se réfère aux explications d’Imam Ahmadou Makhtar Kanté, ces mutilations n’ont aucun fondement religieux. Contacté par Seneweb, il apporte l'éclairage du point de vue religieux.





« Ce que je peux vous dire sur l'excision c'est que je ne connais aucun savant qui connaît les textes et qui dit que c'est une obligation. De ce que j'en pense, on a un seul texte authentique qui parle de l'excision et ce n'est ni un fondement ni une obligation. En fait, une fois, le prophète (PSL) a rencontré une dame arabe à Médine qui pratique l'excision. Après avoir observé un moment de silence, le prophète (PSL) lui dit en tout cas si tu continues à le faire, il faut faire l'excision "Suuna". C'est-à-dire, le fait d'enlever une partie superficielle du clitoris. Mais le prophète n'a pas dit que c'est une obligation comme c'est le cas pour les hommes avec la circoncision. Maintenant, même si on devait faire l’excision, ça doit se faire de manière superficielle pour éviter de blesser la fille ou de créer des problèmes. Parce qu'avec l'évolution du temps, on voit que les femmes qui le font, ne sont pas bien formées. Ce qui cause d'énormes difficultés chez les filles.





“Nous devons abandonner cette pratique”