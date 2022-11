Explosion d'une bonbonne de gaz à Diokoul (Kébémer) : Une mère de famille, son bébé et sa bonne tuées dans l' incendie

Les habitants du village de Diokoul situé à 8 km de Kébémer sont dans l'émoi et la consternation. En effet, un incendie d'une rare violence survenu le dimanche 30 octobre vers quatorze heures dans ladite localité, causé par l'explosion d'une bonbonne de gaz, a occasionné de graves blessures pour la jeune dame Coumba Fall, sa fillette Isseu Gaye âgée de six mois et sa bonne. Evacuées à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, la fillette décédé le mardi premier novembre, suivi de la bonne qui rend l'âme le vendredi 4 novembre et la dame Coumba Fall a finalement succombé à ses blessures dans une clinique privée à Dakar, mardi 9 novembre. Selon notre source, la bonne préparait du thé avec la bonbonne de gaz à côté de la dame et son bébé. Une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion.