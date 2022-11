Face aux « nervis » du pouvoir, Barth clame son droit à une garde rapprochée

Le maire de la ville de Dakar s'est senti indexé par le communiqué du ministre de l'Intérieur s'agissant du port vestimentaire et du matériel de protection individuelle. Face à la presse Barthélémy Dias a affirmé que ce communiqué lui était destiné. "Il n'existe que deux leaders politiques qui ont une garde rapprochée et c'est Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz" a affirmé Barthélémy Dias.





Justifiant la présence de ses gardes, le maire de Dakar a déclaré que "le préfet de Dakar (lui) a refusé son droit de bénéficier d'une protection policière". "Vous l'avez vous même constaté. Malgré le nombre de poste de police présent dans la zone, il n'y a même pas un seul policier dans la mairie" a expliqué Dias.





Toutefois, Barthélémy Dias ne compte nullement rester sans sécurité. "Si l'Etat a pour ambition de me voir sans sécurité, qu'il sache que c'est peine perdue". Selon le maire de Dakar, "le ministre de l'Intérieur cherche par tous les moyens à neutraliser (ses) éléments de sécurité". Au moment où, poursuit-il, "l'Etat recrute des nervis identifiés de tous et qui, aux côtés des forces de l'ordre de défense et de sécurité, exercent de la violence sur les opposants lors des manifestations de rue".