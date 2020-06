[Photos] Farafegny/Keur Ayib : Rencontre entre les Cemga sénégalais et gambien

Les généraux Birame Diop et Yacouba Drammeh, respectivement Chefs d'Etat-major général des armées du Sénégal et de la Gambie, se sont rencontrés, ce mardi matin, à Farafegny/Keur Ayip, au niveau de la frontière entre les deux pays.Il a été question, d'après des informations obtenues par Seneweb, d'échanger sur la situation sécuritaire et la coopération militaire entre la Gambie et le Sénégal.D'ailleurs, les deux Cemga ont convenu d'effectuer prochainement une visite officielle en Gambie et au Sénégal. Ce, pour raffermir davantage les liens entre les deux nations sœurs.Cette rencontre stratégique est tenue quelques semaines après que des bruits de bottes entre ces deux armées à la frontière avaient été relayés dans la presse.