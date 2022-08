Fatick : D’autres actes de sabotage sur le réseau de l'ONAS signalés

Le sabotage du réseau de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) prend des proportions inquiétantes. Après Jarga Montagne (Rufisque), Thiès, Tivaouane, d’autres actes inciviques viennent d’être signalés à Fatick dans les quartiers Escale et Ndouth. Dans cette ville, les agents de l’Onas ont découvert dans le réseau des sacs contenant des objets solides qui obstruent le réseau.





L’obstruction des canalisations entraîne la perturbation de l’évacuation des eaux, des reflux et des inondations. L’intention des auteurs de ces actes de sabotages, c’est d’accentuer les conséquences des inondations et de remettre en cause le travail abattu par les services compétents de l’Etat afin de soulager des populations. Rappelons que les agents de l’ONAS avaient également découvert des sacs de sable dans le réseau, à Tivaouane le flexible a été sectionné de même qu’à Jarga Montagne à Rufisque. En 2022, ces actes ont été enregistrés à Pikine et dans la zone de Keur Massar.