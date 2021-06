Faux billets : La DIC démantèle un réseau à Yoff Layène

Des Nigérians et des Sénégalais ont été arrêtés lors d'un coup filet de la Division des investigations criminelles (DIC).



Une opération qui a permis de démanteler un important réseau de contrefaçon de billets de banque à Yoff Layène. Les faussaires ont été tous placés sous mandat de dépôt.



D’après L’Observateur, une montagne de faux billets de 5000 Fcfa en 16 coupures et de 10 000 Fcfa en 140 coupures imprimés pour une valeur de 1 480 000 Fcfa ont été saisis.



Plusieurs rames de papiers format «A4» destinés à imprimer de faux billets, des ordinateurs portables de marque «HP» et une cartouche en couleur de marque «HP» ont également été saisis.