Faux médicaments saisis à la Patte d’Oie : Le patron de Dahaico, Dr Aliou Dia, les 2 Chinois et Mamour Niang libres !

Le président de la 3ème Chambre correctionnelle de Dakar n’a pas hésité à accorder la liberté provisoire aux 4 personnes arrêtées dans l’affaire des médicaments non autorisés à la vente saisis à la Patte d’Oie, au mois d’avril dernier, par la Sûreté urbaine (SU).





Après sept (7) mois de détention préventive, le patron de la société Dahaico Suarl, le pharmacien Docteur Aliou Dia, les deux chinois, Hai Dong Zhang et Wong Dong Wang et Mamour Niang ont humé, ce jeudi 25 novembre l’air de la liberté.









En effet, leurs avocats ont profité de leur procès tenu, ce même jour, pour introduire une demande de mise en liberté provisoire. Une requête qui a finalement obtenu un avis favorable.









Toutefois, le juge a mis l’affaire en délibéré pour jugement être rendu le 9 décembre prochain. D’autant plus qu’après les débats d’audience, le substitut du procureur a requis une peine de 4 ans de prison à l’encontre de Dr Aliou Dia et des deux Chinois, selon Actusen. Ce, pour association de malfaiteurs, vente illicite de médicaments, blanchiment de capitaux, mise en danger de la vie de personnes, faux et usage de faux dans des documents administratifs, exercice illégal d’une fonction légalement réglementée. Là où, Mamour Niang, plus chanceux, encourt 2 ans d’emprisonnement.









Ce qui fait que les prévenus devront prendre leur mal en patience avant d’être édifiés sur leur sort.

Nous y reviendrons