Fédération nationale des chauffeurs et transporteurs du Sénégal : Dame Lo de Kaolack au volant

Porté à la tête de la Fédération nationale des chauffeurs et transporteurs du Sénégal, le président de la principale gare routière de Kaolack, Dame Lo, s’est dit disposé à poursuivre les concertations avec les pouvoirs publics, pour trouver des solutions durables aux problèmes du secteur des transports terrestres.





Une déclaration faite en marge de l’accueil de sa base de la capitale régionale. Dame Lo a succédé depuis samedi dernier au Diourbelois Idrissa Ka qui n’a pas souhaité rempiler pour un second mandat. "L’assemblée générale s’est bien passée avec la facilitation de notre secrétaire général Alassane Ndoye.





Un consensus a fini par prévaloir et le candidat de Thiès s’est désisté en ma faveur. Donc, je ne peux que m’en réjouir et remercier vivement toute la corporation pour cette marque de confiance à mon endroit", a déclaré Dame Lo à l’issue de l’accueil à la gare routière de Kaolack. Des acteurs routiers qui nourrissent de fortes attentes vis-à-vis du nouveau président de l’instance faîtière des chauffeurs et transporteurs.