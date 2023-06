Fermeture des consulats : La colère des Sénégalais de la diaspora





La fermeture des consulats généraux du Sénégal à l'étranger suscite une vive colère en ce moment chez les compatriotes sénégalais qui ne parviennent pas à voyager, renouveler leur passeport, obtenir un acte de naissance, de mariage ou encore un laissez-passer. Face à cette situation préoccupante, ils interpellent les autorités sénégalaises à lever immédiatement cette mesure.





«Certes, nous condamnons fermement ces actes de vandalisme,mais nous n'approuvons pas cette mesure prise par les autorités sénégalaises. Cette décision de fermer les consulats généraux nous prive actuellement d’obtenir des documents. Et la situation est très compliquée, parce que quand on parle d’émigration, tout le monde sait que les documents sont très importants. Et une fois à l’étranger, la carte d'identité ne compte plus. Tout ce qui compte ici, c'est le passeport. Sans passeport,on ne peut rien faire. C'est mort. Et actuellement, nous nous retrouvons dans l'impossibilité de renouveler nos passeports, avec cette fermeture des consulats. (La fermeture des consulats) peut se comprendre, mais c'est insoutenable, car ça impacte considérablement les Sénégalais de la Diaspora. Nous appelons le président à revenir très vite sur cette mesure qui est une lourde sanction. Qu’il pense à ceux qui sont dans le besoin de voyager et d'obtenir des documents dans l'urgence. En tout cas, nous Sénégalais de la diaspora, sollicitons vivement la levée de cette mesure», a lancé un Sénégalais établi à l'étranger sur les ondes de la RFM.





Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pris cette décision de fermer les consulats, à la suite des actes de vandalisme perpétrés à la représentation diplomatique de Milan, après la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, dans le procès qui l'oppose à Adji Sarr.