Fête de l'indépendance à Podor : Le préfet salue l'engagement de la jeunesse

La fête de l'indépendance a été célébrée dans une grande symbiose entre les forces de défense et de sécurité et la population podoroise en général et les jeunes en particulier. Le chef de l'exécutif régional, Matar Diop, a salué l'engagement des jeunes pour la réussite de cette fête qui a vu une forte participation des jeunes.

Le défilé civil et militaire a été un moment fort de la journée où les populations ont rivalisé d'ardeur à l'applaudimètre. Les fusilleurs-voltigeurs du camp Abdou Karim Sy de Podor, la gendarmerie, la marine, qui a participé pour la première fois au défilé, les sapeurs-pompiers, les Asp ont participé de fort belle manière à la parade aux côtés des différentes structures de jeunesse comme les basketteurs, handballeurs, kung-fumen sous un soleil de plomb qui n'a aucunement entamé la réussite de la fête.





Au chapitre des présences, en plus des autorités administratives, le maire de Podor Mamadou Racine Sy et le président du Conseil départemental Mamadou Dia était de la partie. Baaba Maal aussi des invités.





Le préfet Matar Diop a remercié les maires du département qui ont participé à la réussite de la fête. Les anciens combattants et les veuves de leurs frères d'armes arrachés à notre affection ont été fortement applaudis.