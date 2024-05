FIARA 2024 : L’AMC expose le potentiel agricole des régions du Sud et de l’Est

Une délégation de l’AMC (Affaires mondiales Canada), le bras droit de la coopération internationale du Canada a visité les projets financés par le gouvernement canadien présents à la 24eme édition de la Foire Internationale de l’Agriculture et des Ressources animales (FIARA).





Plusieurs projets financés par le Canada par l’entremise de l’AMC prennent part à la FIARA depuis le 04 et ce jusqu’au 26 mai avec une diversité de produits agricoles ou issus de la transformation. Il s’agit entre autres du Projet d’Appui à l’Autonomisation Economique et Sociale des Femmes et des Jeunes (PAFEJ), le Projet Adaptation et Valorisation Entrepreneuriale en Irrigation et Agriculture Rurale (AVENIR), le projet RESILIENCE et le Projet Femmes et Agriculture Résilientes (FAR).





Ces projets sont mis en œuvre respectivement par Desjardins Développement International, (DID), MEDA, SOCODEVI et CECI, toutes des organisations non gouvernementales canadiennes présentes au Sénégal depuis des décennies.





Tous ces projets interviennent dans les régions de Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor et à Dakar et s’activent dans des domaines variés comme l’agriculture, l’entreprenariat, l’adaptation au changement climatique ou l’inclusion financière, en ciblant particulièrement les femmes et les jeunes.