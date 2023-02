FIKA 2023 : Le Conseil départemental de Kaolack au cœur des activités

La septième édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a dédié la journée du dimanche 12 février, au Conseil départemental de Kaolack, partie prenante de la FIKA. Une belle occasion que son président Ahmed Youssouf Bengelloune a saisie pour dérouler une palette d’activités, dont un forum scientifique et un meeting social. Cette dernière rencontre, qui a noté la mobilisation des femmes et jeunes venus des quatre coins de Kaolack, vise à octroyer des financements.





A ce titre, le président du Conseil départemental de Kaolack et député à l’Assemblée nationale, qui est en partenariat avec le Conseil de la région de l’Orientale (Maroc) pour son combat de l’autonomisation des femmes, a annoncé une enveloppe de 50 millions de francs Cfa pour financer plus de 500 femmes regroupées en GIE à Kaolack. Il signale que parmi ces femmes, 310 recevront leur financement ce lundi, et le reste (190) attendra jusqu’au mois prochain (mars 2023) pour entrer en possession de leur crédit. L’idée ici, selon Ahmed Youssouf Bengelloune, est de « rendre autonome économiquement les femmes ».