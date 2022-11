Fimela/Palmarin 5000 ha cédés à une entreprise indienne : Le Gouverneur de Fatick arrête les activités du projet Sen Agrocel

Après avoir appris dans la presse le projet d'installation de Sen Agrocel sur cinq mille (5000) hectares dans les communes de Fimela et Palmarin, madame le gouverneur de Fatick a sorti un arrêté pour faire cesser toutes les activités de l'entreprise.



"Ce projet officiellement inconnu, suscite beaucoup de débats et a même occasionné une manifestation de protestation la semaine passée. En attendant de pouvoir disposer d'informations détaillées sur le projet, je vous demande en toute diligence d'identifier et d'instruire tout acteur impliqué dans la mise en œuvre et l'accompagnement de ce projet à cesser toute activité dans ce sens", lit-on dans le communiqué signé par Seynabou Gueye, gouverneur de Fatick.



Pour rappel, les populations de Palmarin et Fimela avaient lancé un cri de détresse et d'alerte contre l’accaparement de 5000 ha cédés à une entreprise indienne pour un projet d’exploitation de sel.