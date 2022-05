Fin du ramadan 2022 : Comment souhaiter un « bon Aïd » dans la religion musulmane ?

Les musulmans de France, estimés à plus de 4 millions selon un rapport de l’Observatoire de la laïcité de 2019, célèbrent ce lundi l’Aïd el-Fitr qui vient clore le ramadan. Cette fête marque la fin de ce mois sacré faisant partie des cinq piliers de l’Islam durant lequel les fidèles doivent s’abstenir de boire et de manger de l’aube au crépuscule.