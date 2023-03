Finance islamique : Cinq ans après, Coris Bank International Baraka fait le bilan et dégage les perspectives

En marge de la la 10ème Réunion du Conseil de Conformité Interne de CBI BARAKA, Coris Bank International Sénégal a organisé, le mardi 07 Mars 2023 à la Résidence Mamoune, une rencontre sur la Finance Islamique. Il a été rappelé que le Conseil de Conformité Interne (CCI) a été mis en place par l’Assemblée Générale du Groupe CORIS pour s’assurer de la conformité charaïque des produits, services et opérations de la branche finance islamique vis-à-vis de la clientèle et des autorités de régulation la BCEAO. Cet événement était une occasion de rencontrer et d’échanger avec les clients, les partenaires et de revenir sur le bilan des 5 ans d’activités de Coris Bank I. BARAKA (une activité de financement Islamique qui se porte bien au Sénégal), d’annoncer les perspectives de la Branche Finance Islamique de CBI Sénégal. De même, un rappel des principes et règles qui régissent ce domaine particulier de la finance qui participe à l’inclusion financière en complémentarité avec les banques classiques a été fait.





Cette rencontre, présidée par M. Ibrahima Mar Fall, Directeur Général de CBI Sénégal, a vu la présence de M. El Hadji Bara DIENE, Président du Conseil de Conformité Interne de CBI BARAKA Sénégal, des autres membres du CCI, de Mme Mme Sylvie COMPAORE, Directrice Finance Islamique de Coris Holding, et plusieurs autres participants, clients, invités, collaborateurs et partenaires de CBI Sénégal. CBI BARAKA est une solution alternative de financement conforme aux principes chariatiques, C’est une finance éthique, responsable et non spéculative. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent investir, épargner, se faire financer de manière conforme aux principes et règles de la finance islamique », a fait savoir le Dg Ibrahima Mar Fall.





Un Focus a été fait sur le produit IJARA, (souvent assimilé au Leasing) un crédit-bail Finance Islamique adapté aux Entrepreneurs, PME/PMI, pour l’équipement, le rééquipement, le financement de ses activités.





La vision de Coris Bank International Sénégal à travers l’activité finance islamique est d’«Être la Banque de référence dans la fourniture de Services Financiers Islamiques ».





Pour cela, elle se donne pour mission de « promouvoir la Finance Islamique à travers une offre de services financiers conformes aux principes et règles de la finance islamique tout en contribuant activement à une meilleure inclusion financière et à l’accroissement de la rentabilité ».