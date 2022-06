Finance Rurale : Plaidoyer pour l’autonomisation économique des populations vulnérables

Pour améliorer l’autonomie financière et économique des populations vulnérables rurale, notamment les femmes et les jeunes, des journées d’échange et de plaidoyer ont été organisées les 7 et 8 juin, à Tambacounda par Oxfam et l’Ong la Lumière. Elles ont permis d’évaluer et de renforcer les capacités des acteurs pour le projet Inclusion numérique, épargne digitale et innovations technologiques (INEDIT).





Mis en œuvre depuis le mois d’avril 2019 dans les régions de Kolda et Tambacounda, l’INEDIT vise à promouvoir durablement l’autonomisation économique et financière des femmes et des enfants par le biais de l’inclusion numérique.





Ce projet a permis selon le Secrétaire exécutif de l’ONG la lumière, Ibrahima Sory Diallo, de digitaliser l’activité de 620 groupes d’épargne et de crédit par l’acquisition de nouvelles connaissances en Littératie numérique. Ces unités communautaires ont été organisées en trois coopératives départementales. Ce qui leur permet désormais de souscrire à des crédits plus conséquents et favorables au développement de leurs activités économiques.





‘’Aujourd’hui, les 13 801 personnes qui sont membres de ces groupements sont formalisés et éligibles pour bénéficier des financements de l’Etat et des offres de prêts des institutions financières et de microfinances», a fait savoir Ibrahima Sory Diallo.

Selon Ndeye Khar Ndiaye, directrice d’Oxfam au Sénégal, cette activité d’apprentissage partagé doit être saisie comme une opportunité de construire avec les communautés un plaidoyer auprès des banques et institutions financières qui agissent au niveau local.