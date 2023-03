Financement de la protection sociale : Le CICODEV donne la recette devant le Cese

Lors d’une audition, mercredi dernier, devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese), l’Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV Afrique) a livré sa recette pour un financement adéquat de la protection sociale au Sénégal.





Le Directeur Exécutif de CICODEV, Amadou Kanouté a jugé « dérisoire » le financement de la Protection sociale au Sénégal. Face aux conseillers économique, social et environnement, mercredi 22 mars 2023, il a plaidé la nécessité d’un financement optimal des différents filets sociaux (CMU, Programme nationale de bourse de sécurité familiale, gratuité césarienne, gratuité des soins 0-5 ans, Carte d’égalité des chances, hémodialyse, etc) pour une meilleure protection.





« Nous sommes tentés de se poser la question quel est le problème ? Seulement 2% du budget pour financer la Protection sociale dans toutes ses composantes (CMU, Programme national de bourse de sécurité familiale, gratuité césarienne, gratuité des soins 0-5 ans, Carte d’égalité des chances, hémodialyse, etc)», s’est interrogé M. Kanouté.





Le directeur de la Cicodev de préciser que ce pourcentage émane d’une étude menée en 2023 par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociale LARTES/IFAN (Ucad) dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne que CICODEV mène en consortium avec Migration, citoyenneté et développement (Grdr) et le conseil départemental de Rufisque comme associé. Le projet vise à renforcer la société civile pour une protection sociale efficace.





Les politiques de protection sociale de Abdou Diouf à Macky Sall





Pour légitimer son plaidoyer, Amadou Kanouté a servi aux Conseillers un bref rappel historique des politiques de protection sociale sous les différents régimes, de Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade.





Sous Diouf, selon lui, la Protection Sociale a été laminée par les politiques d’ajustement structurel marquées par la disparition de l’État « providentiel » à travers le slogan : « moins d’État, mieux d’État ». Avec l’arrivée du Président Abdoulaye Wade en 2000, l’État est redevenu social à travers des politiques de gratuité (Plan sésame, césarienne, etc). De bonnes politiques qui ont tout de même soufferts d’une bonne articulation, juge M. Kanouté.





Avec le Président Macky Sall, il a été noté une meilleure articulation des politiques de Protection Sociale à travers le Plan Sénégal Émergent (PSE), constate le Directeur de CICODEV. Entre autres efforts entrepris, la Protection sociale a été consacrée dans le référentiel pour le développement social et économique du Sénégal et a été structurée en politiques, programmes et projets (Couverture Maladie Universelle, Délégation Générale à la Protection Sociale, Programme National de Bourse de Sécurité Familiale, Carte d’Egalité des Chances, Cantines scolaires…).





« Il faut souligner qu’avec le président Sall, un changement de paradigme des partenaires techniques et financiers notamment la Banque Mondiale a été noté avec le Renforcement du Capital humain prenant le pas sur la facilitation du commerce », a-t-il déclaré.